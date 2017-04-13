Дрогба присоединился к клубу второй североамериканской лиги

Бывший нападающий сборной Кот-д'Ивуара Дидье Дрогба, как и ожидалось, продолжит карьеру в USL, втором по значимости дивизионе Северной Америки. Как сообщает пресс-служба "Феникс Райсинг", 39-летний ивуариец, который в конце прошлого года на правах свободного агента покинул "Монреаль", присоединится к команде в ближайшее время.

Позже официальный "Твиттер" USL подтвердил, что автор 21 гола в 33 матчах МЛС за последние 2 сезона, присоединился к своему бывшему партнеру по "Челси" Шону Райту-Филлипсу, который этой зимой перебрался в "Феникс".