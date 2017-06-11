Дрогба посвятил Тиоте свой дебютный гол за новую команду

Нападающий "Финикс Райсин" Дидье Дрогба посвятил свой дебютный гол своему соотечественнику Шейку Тиоте, который скончался на прошлой неделе. 39-летний ивуариец забил в ворота "Ванкувера-2" и помог своей команде выиграть в матче регулярного чемпионата ЮСЛ (2:1).

"Новая глава, новая команда, новые друзья, игра по-прежнему приносит удовольствие. Я хочу посвятить свой гол и эту победу Тиоте, который скончался несколько дней назад, делая то, что он любил - играл в футбол. Ты навсегда в наших сердцах. Мои мысли и соболезнования его семье", - написал в Инстаграме Дрогба.