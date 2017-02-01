Дрогба подтвердил, что вел переговоры с "Коринтианс"

Нападающий Дидье Дрогба, являющийся свободным агентом после ухода из "Монреаля", признался, что этой зимой вел переговоры с "Коринтианс". 38-летний ивуариец не хочет на данный момент перебираться в бразильский клуб.

- Было много слухов, связывающих меня с переездом в "Коринтианс", но мне было важно поговорить с мистером Роберто де Андраде, - написал в своем твиттере Дрогба. - Я объяснил ему, что для меня большая честь быть в списке интересов такого клуба, но переезд в Бразилию сейчас не в моих приоритетах. Хотел бы поблагодарить клуб и всех поклонников "Коринтианс" за сообщения и пожелать всем всяческих успехов в новом сезоне.