Дрогба готов сесть на лавку запасных в "Монреале"

Нападающий "Монреаля" Дидье Дрогба отметил, что готов начать ответный матч 1/4 финала плей-офф МЛС против "Нью-Йорк Ред Буллз" на скамейке запасных. Ранее ивуариец отказался от заявки на поединок с "Торонто", сославшись на проблемы со спиной. Главный тренер команды Мауро Бьелло посчитал, что игрок мог бы выйти в этом матче. Из-за этого между форвардом и наставником возник конфликт.

- В своей карьере я выиграл почти все, в том числе и Лигу чемпионов с "Челси", - приводит Sky Sports слова Дрогба. - Но начинал я ее запасным игроком, поэтому для меня нет никакой проблемы сесть на лавку. Я не делаю из этого большой драмы.