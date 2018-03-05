Драка в чемпионате Голландии с участием болельщиков и игроков. Видео

В матче 27-го тура первого дивизиона чемпионата Голландии "Гоу Эхед Иглс" - "Де Графсхап" (0:4) произошла драка на поле с участием болельщиков, игроков и стюардов. Последним удалось сгладить конфликт.
Фанаты хозяев были так разозлены итоговым результатом, что попытались выразить свои эмоции игрокам лично.
💬 | @FrankRonald1970 veroordeelt 'vergeldingsactie' Go Ahead Eagles:– FOX Sports (@FOXSportsnl) 4 марта 2018 г.
"Imbecielen, geen ander woord voor."#gaegrahttps://t.co/KC6KscB5ZZ pic.twitter.com/CDCzluICoM
mesp
Ужас какой! Просто жесть! Не поеду больше в Голландию!
15:58
П_о_в_а_р
Ох эти русские дикари... И до Голландии уже добрались. Грустно.(((
15:41
Мальчиш-Кибальчиш
Канчельскис ещё туда хочет Петрушку(Промеса) отправить, сердца у него нет.)))))
13:57
karlikf1
О, у них там, в этой "цивилизованной" Европе тоже оказ-ся есть свои гулливеры.
13:20