Драка в чемпионате Голландии с участием болельщиков и игроков. Видео

В матче 27-го тура первого дивизиона чемпионата Голландии "Гоу Эхед Иглс" - "Де Графсхап" (0:4) произошла драка на поле с участием болельщиков, игроков и стюардов. Последним удалось сгладить конфликт.

Фанаты хозяев были так разозлены итоговым результатом, что попытались выразить свои эмоции игрокам лично.