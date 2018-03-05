13:00 | Футбол — "Пас из-за границы"

Драка в чемпионате Голландии с участием болельщиков и игроков. Видео

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В матче 27-го тура первого дивизиона чемпионата Голландии "Гоу Эхед Иглс" - "Де Графсхап" (0:4) произошла драка на поле с участием болельщиков, игроков и стюардов. Последним удалось сгладить конфликт.

Фанаты хозяев были так разозлены итоговым результатом, что попытались выразить свои эмоции игрокам лично.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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mesp

Ужас какой! Просто жесть! Не поеду больше в Голландию!

15:58

П_о_в_а_р

Ох эти русские дикари... И до Голландии уже добрались. Грустно.(((

15:41

Мальчиш-Кибальчиш

Канчельскис ещё туда хочет Петрушку(Промеса) отправить, сердца у него нет.)))))

13:57

karlikf1

О, у них там, в этой "цивилизованной" Европе тоже оказ-ся есть свои гулливеры.

13:20

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