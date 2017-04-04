Довыборы последнего представителя Европы в совет ФИФА пройдут в сентябре

Член исполкома УЕФА Франтишек Лауринец сообщил, что внеочередной конгресс УЕФА, на котором будет избран последний представитель Европы в совете ФИФА, пройдет в сентябре в швейцарском Ньоне.

- Внеочередной конгресс УЕФА, на котором будет избран кандидат на последнее вакантное место от Европы, пройдет в сентябре в Ньоне, - цитирует ТАСС Лауринца.

Напомним, на конгрессе УЕФА в Хельсинки должны были быть избраны четверо кандидатов в совет ФИФА. Однако после того, как кандидатура президента РФС Виталия Мутко не была допущена организацией по критерию политической нейтральности, а бывший глава Футбольной ассоциации Исландии Гейр Торстейнссон отказался от участия, претендентов на четыре места осталось трое. В итоге УЕФА принял решение о проведении внеочередного конгресса для выбора своего четвертого представителя в совете.