"Дорадос" разгромил "Кафеталерос" в матче 8-го тура мексиканской апертуры - 4:1. Хет-трик оформил 30-летний эквадорец Винисио Ангуло.

Для "Дорадос" это был первый матч под руководством бывшего капитана и главного тренера сборной Аргентины Диего Марадоны. Команде удалось одержать первую победу в сезоне и забить в два раза больше, чем в первых шести играх. В стартовых шести матчах "Дорадос" набрал только три очка благодаря трем ничьим при разности мячей 2-7.

Напомним, что с весны этого года Марадона занимает пост председателя правления брестского "Динамо". О его уходе из белорусского клуба не сообщалось, аргентинец совмещает две работы.