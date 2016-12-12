Международная федерация футбола пока воздерживается от дополнительных комментариев по поводу возможного использования допинга в российском футболе.

В ответ на запрос "СЭ" сегодня в ФИФА сообщили следующее:

"На основании первого доклада профессора Макларена в июле 2016 года ФИФА запросила у ВАДА, Российского футбольного союза и РУСАДА всю информацию в отношении индивидуальных случаев использования допинга в российском футболе, которые упоминаются в этом докладе. На данный момент ФИФА ожидает дополнительную информацию от ВАДА, на основании которой будут приняты меры в соответствии с антидопинговым регламентом. Результаты расследования будут сообщены в установленном порядке. Благодарим за понимание, но в настоящий момент мы не можем предоставить дополнительных комментариев по данному вопросу". (Александр БОБРОВ)

"Марихуана огромная, гнать из команды"

В переписке беглого главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, которая приводится в приложении ко второй части доклада эксперта ВАДА Ричарда Макларена, утверждается: форвард московского "Динамо" в 2014 году употреблял марихуану (предположительно речь идет о Павле Соломатине).

Павел Соломатин: "Про марихуану - неправда. Если честно, болела спина"

Экс-форвард Динамо", а ныне "Балтики" отверг предположения в том, что во время карьеры в московском клубе он употреблял марихуану.