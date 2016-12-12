19:40 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Допинг в российском футболе:
ФИФА продолжает расследование

ФИФА продолжает изучать проблему допинга в российском футболе. Фото AFP
ФИФА продолжает изучать проблему допинга в российском футболе. Фото AFP
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Международная федерация футбола пока воздерживается от дополнительных комментариев по поводу возможного использования допинга в российском футболе.

 
24 марта 2015 года. Химки. Тренировка сборной России. Руслан КАМБОЛОВ (справа) вместе с Романом ШИРОКОВЫМ готовится к матчам со сборными Черногории и Казахстана.ФИФА проверит на допинг российский футбол

В ответ на запрос "СЭ" сегодня в ФИФА сообщили следующее:

"На основании первого доклада профессора Макларена в июле 2016 года ФИФА запросила у ВАДА, Российского футбольного союза и РУСАДА всю информацию в отношении индивидуальных случаев использования допинга в российском футболе, которые упоминаются в этом докладе. На данный момент ФИФА ожидает дополнительную информацию от ВАДА, на основании которой будут приняты меры в соответствии с антидопинговым регламентом. Результаты расследования будут сообщены в установленном порядке. Благодарим за понимание, но в настоящий момент мы не можем предоставить дополнительных комментариев по данному вопросу". (Александр БОБРОВ)

"Марихуана огромная, гнать из команды"
В переписке беглого главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, которая приводится в приложении ко второй части доклада эксперта ВАДА Ричарда Макларена, утверждается: форвард московского "Динамо"  в 2014 году употреблял марихуану (предположительно речь идет о Павле Соломатине).
Павел Соломатин: "Про марихуану - неправда. Если честно, болела спина"
Экс-форвард Динамо", а ныне "Балтики" отверг предположения в том, что во время карьеры в московском клубе он употреблял марихуану.

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Верите ли вы профессору Макларену, обвинившему Россию в беспрецедентных допинговых махинациях?
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КОММЕНТАРИИ (8)
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teorver

если народ считает нормальным что футболист, спортсмен получая колоссальные бабки употребляет наркотики то я за Макларена******* Сам факт ненормальный, но спортсмены такие все равно находятся. Адриан Муту, помнится, кокаином баловался так, что его после дисквалификации заставили выплатить в пользу "Челси" 15 миллионов фунтов.

22:06

Поребрик Юнайтед

а Родченков мне в вконтакте скидывал видос, как они с Машей Распутиной на пасхальной вечеринке шкрябали рашпилем бутылочки с допинг-пробами, жаль, удалили видео сейчас, но это тоже было, клянусь! И из друзей меня удалил, проныра!

21:57

Поребрик Юнайтед

Жорик Вартанов, Макларен и сам балуется грибочками, мы с ним в позапрошлом году славно отожгли, он как раз на утро и решил засесть за написание повести о допинге, настолько проникся. Если не верите, подтвердит егерь Силантьич, а если и ему не верите, то тогда я вообще не знаю, как вы живёте! А вот Марихуанну профессор не жалует, теряет гибкость в конечностях и утрачивает боевой дух.

21:49

Жорик Вартанов

если народ считает нормальным что футболист, спортсмен получая колоссальные бабки употребляет наркотики то я за Макларена

20:38

RW.irk

А че Сами Хедира допинг-офицером подрабатывает?)) Ещё и фотает там чего-то))

20:26

serzheo

Ну собственно - ожидалось.... Ничего нового. Играть нужно в своем дворе. Либо менять судей.

20:08

баламошка

Продажные пиндосные ищейки! А почему они не вынюхивают аналоги пельдония?! Низя! Это ведь совсем другое дело! Пиндосня!!!

19:55

regiment

какие могут быть санкции из-за травки? ну покурил. накажите игрока если есть доказательства. за сборную не играл, французам не забивал. неужели кто-то рассчитывает на то что ЧМ заберут?

19:52

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