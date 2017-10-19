Донован будет баллотироваться на пост президента федерации футбола США

Бывший игрок сборной США Лэндон Донован рассматривает возможность баллотироваться на пост президента Американской федерации футбола, сообщает ESPN. Лучший бомбардир в истории сборной США, завершивший карьеру в прошлом году в 35 лет, провел встречу с футбольными чиновниками. Также он сейчас работает на телевидение и думает о возможности создания клуба в Сан-Диего.

Выборы президента федерации футбола США состоятся 10 декабря 2018 года во время общего собрания федерации в Орландо. Два кандидата уже известны - адвокат из Бостона Стив Ганс и бизнесмен Пол Лапоинт. Нынешний президент федерации еще официально не объявил об отставке.