"Домжале" обыграл "Рудар" перед ответным матчем против "Уфы"

Соперник "Уфы" по 2-му отборочному раунду Лиги Европы "Домжале" дома в матче 2-го тура чемпионата Словении обыграл "Рудар" (3:1). Дублем в составе победителей отметился бывший полузащитник "Локомотива" Сенияд Ибричич.

Первый матч между российским и словенским клубами завершился вничью – 0:0. Ответная игра пройдет на поле "Домжале" 2 августа.

Чемпионат Словении

2-й тур

"Домжале" – "Рудар" – 3:1 (1:0)

Голы: Муян, 23 (1:0). Ибричич, 49 (2:0). Ибричич, 57 (3:0). – Шимунац, 87 (3:1).

29 июля. Домжале. Стадион Sportni Park.