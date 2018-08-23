Дисквалификация Герреро возобновлена

Федеральный суд Швейцарии возобновил дисквалификацию нападающего "Интернасионала" и сборной Перу Хосе Паоло Герреро, сообщает Globo Esporte. Форвард в декабре прошлого года был дисквалифицирован на год из-за положительной допинг-пробы на метаболит. Апелляционный комитет ФИФА сократил дисквалификацию до 6 месяцев. ВАДА подало жалобу в CAS, в результате отстранение было увеличено до 14 месяцев.

Федеральный суд Швейцарии приостановил отстранение Герреро на время чемпионата мира-2018. Форвард сыграл в трех матчах группового турнира и забил 1 гол.

Герреро ранее защищал цвета "Баварии", "Гамбурга", "Коринтианса" и "Фламенго". К "Интернасионалу" он присоединился этим летом. Ему осталось отбыть еще 8 лет дисквалификации.