Дирк Кайт: "Я всегда слушаю сердце при принятии решений"

Нападающий "Фейеноорда" Дирк Кайт считает, что сейчас самое подходящее время для завершения карьеры. Также он отметил, что все его мечты сбылись, так как 3 дня назад его клуб выиграл чемпионат Голландии.

- На протяжении своей карьеры я всегда слушал свое сердце при принятии решений, и сейчас тот же случай, - цитирует пресс-служба клуба Кайта. - Думаю, сейчас для меня самое подходящее время для завершения карьеры. У меня было два фантастических года с момента возвращения в "Фейеноорд", а чемпионство в этом сезоне - абсолютная вершина. У меня была мечта выиграть трофей и стать чемпионом с "Фейеноордом". Все мои мечты сбылись.