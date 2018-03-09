Дик Адвокат: "Команды Слуцкого всегда играют логично. Он может проявить себя в "Витессе"

Главный тренер роттердамской "Спарты" Дик Адвокат считает, что опыт Леонида Слуцкого пригодится "Витессу". Ранее голландские СМИ сообщили, что российский специалист согласовал контракт с "Витессом".

– Мне довелось встретится со Слуцким несколько раз, – цитирует VI Адвоката, который ранее работал с "Зенитом". – Отметил, что это очень хороший человек, большой энтузиаст. Он упорно трудится, и это дает свои плоды. Его команды всегда играют логично, создается костяк, видна хорошая организация игры. Он сделал ЦСКА сильнее. Я знаю, что Слуцкому всегда хотелось поработать за границей. Он любознательный человек. Роман Абрамович помог ему оказаться в "Халл Сити". Там не все получилось, но это ничего не значит. Он остается хорошим тренером и может проявить себя в "Витессе". В ЦСКА он в свое время взял Расмуса Эльма и Понтуса Вернблума, значит, следит за чемпионатом Голландии.