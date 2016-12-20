Дик Адвокат: "Эменике и ван дер Вил решили, что могут жить по своим правилам"

Главный тренер "Фенербахче" Дик Адвокат объяснил отстранение от команды нападающего Эммануэла Эменике и защитника Грегори ван дер Вила. Специалист подчеркнул: игроки игнорировали правила клуба. Напомним, в понедельник экс-наставник "Зенита" и сборной России отстранил футболистов от тренировок.

Напомним, что стамбульцы являются соперниками "Краснодара" по 1/16 финала Лиги Европы. Первая встреча между командами запланирована на 16 февраля.

– В каждом клубе есть свои правила, и их нужно соблюдать, – приводит официальный сайт "Фенербахче" слова Адвоката. – Они одинаковы для всех. Но Эменике и ван дер Вил решили, что могут жить по своим правилам.