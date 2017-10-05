Диего Симеоне: "Однажды хотел бы возглавить сборную Аргентины"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне отметил, что в будущем хотел бы поработать со сборной Аргентины. Он добавил, что сейчас предпочитает работать в клубе.

– Я люблю аргентинский футбол, потому что там я получил первый тренерский опыт, – приводит Cadena Ser слова Симеоне. – Однажды хотел бы возглавить национальную сборную, но не сейчас – мне нужно дышать футболом каждый день.

В начале сентября 47-летний аргентинец продлил контракт с мадридским клубом до 2020 года. Симеоне возглавил "матрасников" в 2011 году. С того момента мадридцы выиграли чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны. Кроме того, красно-белые завоевали Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.