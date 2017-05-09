Диего Марадона: "Я пытался помочь Месси, но отменять наказание совсем - нелогично"

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона не согласен с решением ФИФА сократить срок дисквалификации Лионеля Месси. 23 марта в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 между сборными Аргентины и Чили (1:0) в Буэнос-Айресе в ходе споров с арбитрами Месси якобы оскорбил помощника главного судьи, упомянув и его мать. ФИФА наказала игрока четырехматчевой дисквалификацией и штрафом в размере 10 тысяч франков, а на прошлой неделе отменила это наказание.

- Я пытался помочь Месси, но у меня нет ничего общего с решением ФИФА об отмене наказания, - цитирует Ole Марадону. - Его наказали четырехматчевой дисквалификацией, а потом вдруг простили три из них. Это совершенно нелогично, так как Лео заслуживает определенного наказания. Положа руку на сердце я говорю это. Тем не менее, Месси никогда не жаловался, когда я его тренировал. Он был больше похож на плюшевого мишку, чем на футболиста.

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