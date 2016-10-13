12:35 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Диего Марадона: "Я хочу снова тренировать, но эту сферу окружает мафия"

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Легендарный аргентинец Диего Марадона признался, что еще хочет поработать тренером. Он не занимался тренерской деятельностью с 2012 года.

– Я хочу тренировать, но эту сферу окружает сильная мафия, – цитирует Marca Марадону. – В мире тренеров преобладают предприниматели, а не люди дела. Есть множество агентов, который работают просто: если вы им заплатите, то будете работать в клубе. Но я не работаю в таком стиле.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Neil

Достал этот психически неуравновешенный колобок .

13:37

Lars Berger

Россия? Путин?)

12:48

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