Диего Марадона: "У меня нет претензий к Тевесу из-за перехода в китайский клуб"

Легенда мирового футбола Диего Марадона с пониманием отнесся к решению нападающего "Бока Хуниорс" Карлоса Тевеса перейти в команду "Шанхай Шеньхуа". Благодаря переходу в клуб из Поднебесной аргентинец стал самым высокооплачиваемым игроком в мире. За два года в новой команде 33-летний футболист получит 60 миллионов евро (более 700 тысяч евро в неделю).

– Тевес сделал то, что должен был сделать, – цитирует Olé Марадону. – Мы, фанаты "Бока Хуниорс", должны отблагодарить его за недавнее возвращение в клуб, но теперь он уехал в Китай. Карлитос никого не обманул, он просто принял космическое предложение из Китая, и у меня нет к нему претензий.