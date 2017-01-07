20:52 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Диего Марадона: "У меня нет претензий к Тевесу из-за перехода в китайский клуб"

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Легенда мирового футбола Диего Марадона с пониманием отнесся к решению нападающего "Бока Хуниорс" Карлоса Тевеса перейти в команду "Шанхай Шеньхуа". Благодаря переходу в клуб из Поднебесной аргентинец стал самым высокооплачиваемым игроком в мире. За два года в новой команде 33-летний футболист получит 60 миллионов евро (более 700 тысяч евро в неделю).

– Тевес сделал то, что должен был сделать, – цитирует Olé Марадону. – Мы, фанаты "Бока Хуниорс", должны отблагодарить его за недавнее возвращение в клуб, но теперь он уехал в Китай. Карлитос никого не обманул, он просто принял космическое предложение из Китая, и у меня нет к нему претензий.

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Материалы REN-TV

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