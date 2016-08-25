Диего Марадона: "Историей с Месси нас, возможно, хотели отвлечь от поражений Аргентины"

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона снова выступил с критикой в адрес футбольных властей Аргентины. По его словам, история с уходом Лионеля Месси из сборной и возвращением обратно могла быть спланирована.

– Я не знаю, возможно, решение Месси было каким-то коллективным шагом, – цитирует A Bola Марадону. – Возможно, так нас хотели заставить забыть о трех подряд проигранных финалах, отвлечь внимание. ФИФА создала комитет по спасению Ассоциации футбола Аргентины. Но кто выбирал этих людей? Я как-то попытался туда заглянуть, зайти в офис. Меня чуть не повязали четыре вооруженных иранца.