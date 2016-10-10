Диего Марадона: "Икарди? Я не говорю о предателях"

Легенда мирового футбола Диего Марадона в преддверии благотворительной игры Match for Peace в очередной раз подверг критике нападающего "Интера" Мауро Икарди. Форвард оказался в центре скандала с Макси Лопесом – футболисты были близкими друзьями, пока жена Лопеса не ушла от него и не вышла замуж за Икарди. Отметим, что после этой ситуации Икарди перестал вызываться в аргентинскую сборную, и с тех пор Марадона регулярно и жестко высказывается в адрес игрока "Интера".

– Не уверен, будет ли Икарди востребован в национальной команде, – цитирует Football Italia Марадону. – Я не хочу говорить о предателях. Мы собрались для благотворительных целей, предстоящий матч называется Match for Peace, а Икарди с миром ничего общего не имеет.