Диего Марадона: "Игроков "Шапекоэнсе" отправили умирать ради экономии 5 тысяч долларов"

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона выразил поддержку родственникам игроков "Шапекоэнсе"​ и фанатам клуба. Год назад, 28 ноября 2016 года, самолет с игроками бразильского клуба на борту, летевший на финальный матч Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ" разбился на территории Колумбии. В катастрофе выжили три футболиста бразильской команды – защитники Рушел и Нету, а также вратарь Жаксон Фолман.

"Сегодня футбол в трауре, потому что год назад парни "Шапекоэнсе" отправились на поиски счастья, а встретили свою смерть. Я хочу послать родственникам погибших и поклонникам клуба огромную поддержку. И если я не говорил раньше, то это было из-за стыда. Потому что, чтобы сэкономить 5 тысяч долларов, они отправили их умирать", – написал Марадона в Инстаграме.

Воспоминание дня. Год без "Шапекоэнсе"