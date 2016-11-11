13:27 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Диего Форлан: "Суарес - хороший игрок, но Месси - лучший"

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Бывший игрок сборной Уругвая Диего Форлан отметил, что лучшим футболистом в мире является форвард "Барселоны" Лионель Месси. По его словам, он превосходит своего партнера по команде Луиса Суареса.

- Тройка лучших? Лионель Месси, Криштиану Роналду, Луис Суарес, - приводит Goal слова Форлана. - Суарес - хороший игрок, но Месси - лучший. Но все же футбол - это командный вид спорта. В прошлом сезоне, когда на поле не было одного из них, все видели, что игра "Барселоны" становилась хуже.

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