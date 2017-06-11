Дидье Дрогба: "Я наслаждаюсь футболом, и это самое главное"

Нападающий "Финикс Райзин" Дидье Дрогба, отметившийся голом и голевой передачей в своем дебютном матче в ЮСЛ против "Ванкувера-2" (2:1), признался, что забитые мячи для него не главное. 39-летний ивуариец хочет просто наслаждаться футболом.

- Всегда приятно забивать голы, и приятно писать историю, но это не самое важное для меня, - цитирует пресс-служба клуба Дрогба. - Это все еще футбол, это все еще красивая игра, которой мне хотелось наслаждаться, и сегодня я делал это, и это самое главное.