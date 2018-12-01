Дидье Дрогба - о "Золотом мяче": "Мой фаворит - Кильян Мбаппе"

Бывший нападающий "Челси" и "Марселя" Дидье Дрогба назвал своего фаворита в борьбе за "Золотой мяч". По его мнению, награду должен выиграть Кильян Мбаппе.

– Было бы очень приятно увидеть, как Кильян Мбаппе выиграет "Золотой мяч", – цитирует Goal Дрогба. – Это было бы свежо. Он мой фаворит. Однако не стоит забывать, что Роналду все еще в числе претендентов, он все еще машина. Криштиану выиграл Лигу чемпионов, сменил лигу, перешел в "Ювентус" и забивает голы. Это просто невероятный человек.