Дидье Дешама: "Моя победа - заслуга всех игроков и тренеров"

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает, что заслужил звание лучшего тренера года благодаря всем работникам федерации футбола Франции и игрокам его команды. Также на награду претендовали Зинедин Зидан и Златко Далич.

- Это очень приятно, конечно, хотя я и работаю не ради индивидуальных наград, - цитирует RMC Дешама. - Это награда за мою работу, работу всех моих сотрудников и игроков. Она является гордостью для президента и всей федерации футбола Франции. Все люди, работающие со сборной Франции, связаны с этой наградой.