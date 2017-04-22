Диарра станет одноклубником Буссуфа

Бывший полузащитник "Анжи" и "Локомотива" Лассана Диарра продолжит карьеру в ОАЭ. Как сообщает L'Equipe, 32-летний француз в ближайшее время подпишет трехлетнее соглашение с "Аль-Джазирой". С 14 февраля этого года игрок является свободным агентом, так как расторг контракт с "Марселем".

Примечателен тот факт, что за "Аль-Джазиру" выступает еще один бывший игрок "Анжи" и "Локомотива" Мубарак Буссуфа.

Напомним, в начале марта Лассана Диарра сообщил, что получил от "Локомотива" документ, в котором говорится об урегулировании конфликта, возникшего из-за разрыва контракта. СМИ писали, что из-за штрафа, который должен игрок выплатить московскому клубу, французу не удавалось найти новую команду. Футболист выступал в составе железнодорожников с 2013 по 2014 год. Красно-зеленые расторгли договор с игроком из-за того, что он не прилетел на тренировочный сбор, и подали жалобу в ФИФА, добившись штрафа в 10,5 миллиона евро.