Девять игроков "Реала" - кандидаты в команду года УЕФА

УЕФА открыл голосование за лучших игроков 2018 года. На официальном сайте организации можно выбрать свою символическую сборную по итогам года. Наибольшее представительство среди кандидатов имеет "Реал" - 9 игроков.

Вратари - Алисон ("Ливерпуль"), Уго Ллорис ("Тоттенхэм"), Кейлор Навас ("Реал"), Ян Облак ("Атлетико"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона").

Защитники - Жорди Альба, Самюэль Юмтити, Жерар Пике (все - "Барселона"), Джорджо Кьеллини ("Ювентус"), Хосе Хименес, Диего Годин, Лукас Эрнандес (все - "Атлетико"), Джошуа Киммих ("Бавария"), Калиду Кулибали ("Наполи"), Костас Манолас ("Рома"), Марселу, Серхио Рамос, Рафаэль Варан (все - "Реал"), Джон Стоунз ("Манчестер Сити"), Виргил ван Дейк ("Ливерпуль").

Полузащитники - Каземиру, Тони Кроос, Лука Модрич, Иско (все - "Реал"), Кевин Де Брейне, Давид Сильва (оба - "Манчестер Сити"), Эден Азар, Н'Голо Канте ("Челси"), Джеймс Милнер ("Ливерпуль"), Сауль Ньигес ("Атлетико"), Димитри Пайет, Флориан Товен (оба - "Марсель"), Миралем Пьянич ("Ювентус"), Поль Погба ("Манчестер Юнайтед), Иван Ракитич ("Барселона").

Нападающие - Гарет Бэйл ("Реал"), Эдинсон Кавани, Кильян Мбаппе, Неймар (все - "ПСЖ"), Пауло Дибала, Криштиану Роналду (оба - "Ювентус"), Эдин Джеко ("Рома"), Роберту Фирмину, Садио Мане, Мохамед Салах (все - "Ливерпуль"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Роберт Левандовски ("Бавария"), Лионель Месси, Луис Суарес (оба - "Барселона").