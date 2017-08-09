Дэвид Гилл: "Англия проголосует за Сорокина на выборах в совет ФИФА"

Вице-президент Футбольной ассоциации Англии (ФА) Дэвид Гилл отметил, что организация проголосует за кандидатуру генерального директора оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина на выборах в совет ФИФА. Он добавил, что Сорокин – очень опытный и компетентный специалист.

Ранее сообщалось, что Сорокин успешно прошел проверку организации на соответствие как кандидат в совет ФИФА. Утверждение кандидата на место представителя Европы в совете ФИФА на срок до 2021 года состоится 20 сентября в Женеве в ходе 13-го внеочередного конгресса УЕФА. Пройдя проверку, Сорокин стал единственным кандидатом на это место.

– Мы обсудим этот вопрос, но я убежден, что ФА проголосует за Сорокина, - приводит ТАСС слова Гилла. – Сорокин – очень опытный и компетентный специалист с точки зрения административной работы. Я много лет лично знаю его, еще со времен финала Лиги чемпионов в Москве.