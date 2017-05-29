Дэвид Бекхэм: "Спасибо Тотти за все"

Бывший игрок сборной Англии Дэвид Бекхэм отдал должное нападающему "Ромы" Франческо Тотти. 40-летний итальянец провел свой последний матч в составе столичного клуба, за который выступал на протяжении всей карьеры. Форвард написал прощальное письмо и прочел его перед переполненным стадионом "Олимпико" после матча 38-го тура чемпионата Италии против "Дженоа" (3:2).

"Человеку, обладающему стилем, грацией, страстью, элегантностью и преданностью. Спасибо за все. Особенный на поле и за его пределами. Спасибо за воспоминания", – написал на своей странице в Твиттере Бекхэм.