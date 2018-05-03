Дэвид Бекхэм получил лучший подарок в мире. Трогательное видео

Бывший капитан сборной Англии, экс-футболист "Манчестер Юнайтед", "Реала", "Лос-Анджелес Гэлакси", "ПСЖ" и "Милана" Дэвид Бекхэм в среду, 2 мая, отпраздновал свой 43-й день рождения. Звезда выложил в Инстаграм видео, подписанное "Лучший сюрприз на день рождения. Мой большой мальчик приехал домой". На нем в ресторан заходит Бруклин Бекхэм, старший сын Дэвида, и тепло обнимает отца.

В семье Дэвида и Виктории Бекхэм (экс-солистки группы Spice Girls, в девичестве – Адамс) – трое сыновей и дочь. Старший из детей, Бруклин Джозеф, появился на свет в 1999 году, Ромео Джеймс – в 2002-м, Круз Дэвид – в 2005-м, а Харпер Севен родилась в 2011-м.