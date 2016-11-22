Дэвид Бекхэм: "Когда Ибрагимович проигрывает, он становится как ребенок"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм отметил, что считает нападающего команды Златана Ибрагимовича одним из лучших футболистов в истории. Форвард в 11-й раз был признан лучшим игроком Швеции. В Стокгольме собираются установить статую футболиста размером 2,7 метра.

- Его форма, страсть и любовь к игре не изменились с годами, - приводит Sky Sports слова Бекхэма. - Он по-прежнему один из величайших игроков в истории футбола. Я рад тому, что он играет за мой "Манчестер Юнайтед". Златан всегда хочет побеждать. Он доказал это, когда переехал в "ПСЖ". Для Ибрагимовича не важно - играет он матч чемпионата или на тренировках. Если он не побеждал, то был похож на ребенка. Он расстраивался и сердился.