Дэвид Бекхэм: "Грустно видеть уход Кина из сборной Ирландии"

Экс-полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм выразил сожаление по поводу решения бывшего одноклубника Робби Кина завершить международную карьеру. Прощальным матчем в футболке сборной Ирландии для 36-летнего форварда станет товарищеская игра с Оманом 31 августа.
- 145 матчей, 67 голов. Страсть и любовь к игре особенно яркие, когда играешь для своей страны, - написал на своей странице в социальной сети Бекхэм. - Не имеет значения, где он играет, он забивает голы всегда. Грустно видеть уход Кина из сборной Ирландии, но его последняя игра должна быть огромным праздником. Поздравляю, дружище Кин.
foreverCSKAforever
Баламошка, ничего личного, но за упоминание этого в комментах к статье про Робби Кина я бы банил бессрочно.
21:49 24 августа
баламошка
Забавно было бы увидеть приход Кокорина в футбол, а то я ещё не видел.
21:27 24 августа