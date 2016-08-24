Дэвид Бекхэм: "Грустно видеть уход Кина из сборной Ирландии"

Экс-полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм выразил сожаление по поводу решения бывшего одноклубника Робби Кина завершить международную карьеру. Прощальным матчем в футболке сборной Ирландии для 36-летнего форварда станет товарищеская игра с Оманом 31 августа.

- 145 матчей, 67 голов. Страсть и любовь к игре особенно яркие, когда играешь для своей страны, - написал на своей странице в социальной сети Бекхэм. - Не имеет значения, где он играет, он забивает голы всегда. Грустно видеть уход Кина из сборной Ирландии, но его последняя игра должна быть огромным праздником. Поздравляю, дружище Кин.