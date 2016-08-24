21:05 24 августа | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Дэвид Бекхэм: "Грустно видеть уход Кина из сборной Ирландии"

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Экс-полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм выразил сожаление по поводу решения бывшего одноклубника Робби Кина завершить международную карьеру. Прощальным матчем в футболке сборной Ирландии для 36-летнего форварда станет товарищеская игра с Оманом 31 августа.

- 145 матчей, 67 голов. Страсть и любовь к игре особенно яркие, когда играешь для своей страны, - написал на своей странице в социальной сети Бекхэм. - Не имеет значения, где он играет, он забивает голы всегда. Грустно видеть уход Кина из сборной Ирландии, но его последняя игра должна быть огромным праздником. Поздравляю, дружище Кин.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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foreverCSKAforever

Баламошка, ничего личного, но за упоминание этого в комментах к статье про Робби Кина я бы банил бессрочно.

21:49 24 августа

баламошка

Забавно было бы увидеть приход Кокорина в футбол, а то я ещё не видел.

21:27 24 августа

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