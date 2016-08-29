Детская команда "Барселоны" утешает проигравших японских футболистов

Игроки детской команды "Барселоны" с самых юных лет учатся уважать соперника. После одного из матчей турнира в возрастной категории до 12 лет с японским клубом, каталонские дети, одержавшие уверенную победу в матче, не покинули поле, а принялись утешать соперника. Японские дети еле сдерживали слезы после проигрыша, но поддержка со стороны каталонских друзей помогла им принять поражение достойно.