02:19 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Детская команда "Барселоны" утешает проигравших японских футболистов

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Игроки детской команды "Барселоны" с самых юных лет учатся уважать соперника. После одного из матчей турнира в возрастной категории до 12 лет с японским клубом, каталонские дети, одержавшие уверенную победу в матче, не покинули поле, а принялись утешать соперника. Японские дети еле сдерживали слезы после проигрыша, но поддержка со стороны каталонских друзей помогла им принять поражение достойно.

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