Депутат Лебедев готов выдвигаться вместо Мутко в совет ФИФА

Депутат Государственной Думы и член исполкома РФС Игорь Лебедев заявил, что готов заменить вице-премьера РФ Виталия Мутко в совет ФИФА, если РФС предложит его кандидатуру. Ранее главе оргкомитета "Россия-2018" запретили переизбираться в высший исполнительный орган ФИФА, поскольку он не прошел проверку на соответствие требованиям.
"Готов заменить Виталия Мутко в совете ФИФА, если РФС предложит мою кандидатуру", – написал Лебедев в "Твиттере".
Готов заменить Виталия Мутко в Совет ФИФА, если РФС предложит мою кандидатуру– Игорь Лебедев (@Russian1972) 11 March 2017
BayDin
А на что еще готов ради популизма?
13:16
= Даль =
Это он сейчас лысый. Когда виделся с ним в 90х, был ботаном с патлами. Лучше самого Жирика , президенты ФИФА до 100 лет живут. Вольфыч на 30 лет там усядется.
13:14
Exsorsist
Есди Жирика запихнуть в ФИФА, - Третья Мировая начнется уже в этом году.((((((
13:08
Palmer71
Сынок жирика разошёлся не на шутку !!!!!! Чего уж скромничать он и ФИФА возглавить готов.
12:58
serzheo
Нормально, поддерживаю. Еще бы Жириновского запустить в это змеиное логово, он быстро бы построил саксов)) Прочухали бы сразу где раки зимуют...
12:55
Exsorsist
Это сынок Жириновского что ли? ))))) Ну он уж совсем обнаглел.)))))
12:52
Andvaraforce
Вот только Жириновского нам в ФИФЕ и не хватало
12:51
sb1006
Что так мелко ? Давай уж сразу подавай заявку на Президента России.
12:46
Slim Taller
Совет ФИФА это не Совет Кретинов,так что не получится.
12:38
CanagliaVova
Ггг
12:38
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