12:30 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Депутат Лебедев готов выдвигаться вместо Мутко в совет ФИФА

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Депутат Государственной Думы и член исполкома РФС Игорь Лебедев заявил, что готов заменить вице-премьера РФ Виталия Мутко в совет ФИФА, если РФС предложит его кандидатуру. Ранее главе оргкомитета "Россия-2018" запретили переизбираться в высший исполнительный орган ФИФА, поскольку он не прошел проверку на соответствие требованиям.

"Готов заменить Виталия Мутко в совете ФИФА, если РФС предложит мою кандидатуру", – написал Лебедев в "Твиттере".

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КОММЕНТАРИИ (11)
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BayDin

А на что еще готов ради популизма?

13:16

= Даль =

Это он сейчас лысый. Когда виделся с ним в 90х, был ботаном с патлами. Лучше самого Жирика , президенты ФИФА до 100 лет живут. Вольфыч на 30 лет там усядется.

13:14

Exsorsist

Есди Жирика запихнуть в ФИФА, - Третья Мировая начнется уже в этом году.((((((

13:08

Palmer71

Сынок жирика разошёлся не на шутку !!!!!! Чего уж скромничать он и ФИФА возглавить готов.

12:58

serzheo

Нормально, поддерживаю. Еще бы Жириновского запустить в это змеиное логово, он быстро бы построил саксов)) Прочухали бы сразу где раки зимуют...

12:55

Exsorsist

Это сынок Жириновского что ли? ))))) Ну он уж совсем обнаглел.)))))

12:52

Andvaraforce

Вот только Жириновского нам в ФИФЕ и не хватало

12:51

sb1006

Что так мелко ? Давай уж сразу подавай заявку на Президента России.

12:46

Slim Taller

Совет ФИФА это не Совет Кретинов,так что не получится.

12:38

CanagliaVova

Ггг

12:38

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