Депутат Лебедев готов выдвигаться вместо Мутко в совет ФИФА

Депутат Государственной Думы и член исполкома РФС Игорь Лебедев заявил, что готов заменить вице-премьера РФ Виталия Мутко в совет ФИФА, если РФС предложит его кандидатуру. Ранее главе оргкомитета "Россия-2018" запретили переизбираться в высший исполнительный орган ФИФА, поскольку он не прошел проверку на соответствие требованиям.

"Готов заменить Виталия Мутко в совете ФИФА, если РФС предложит мою кандидатуру", – написал Лебедев в "Твиттере".

Готов заменить Виталия Мутко в Совет ФИФА, если РФС предложит мою кандидатуру – Игорь Лебедев (@Russian1972) 11 March 2017

Мутко не идет на выборы в совет ФИФА. Что это значит