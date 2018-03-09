Денис Клюев: "В "Витессе" Слуцкому будет проще, чем в "Халле"

Бывший полузащитник "Фейеноорда" Денис Клюев считает, что у Леонида Слуцкого есть хороший шанс добиться успеха во главе "Витесса". Сегодня в СМИ появилась информация, что российский специалист согласовал с "Витессом" условия контракта и примет команду летом. Последним местом работы бывшего главного тренера ЦСКА и сборной России был "Халл Сити", из которого Слуцкий был уволен по ходу сезона.

- У Слуцкого есть хорошая квалификация, он неплохой тренер, который в России показал, что может работать на высоком уровне. В Голландии у него есть шанс показать себя. В "Витессе", я думаю, его хорошо изучили, прежде чем делать ему предложение, - цитирует "Р-Спорт" Клюева. – Слуцкому, конечно, надо работать. В "Халле" у него были не самые простые условия для плодотворной деятельности, а в "Витессе" состав постабильнее, там должно быть попроще, и будем надеяться, что у него все получится.