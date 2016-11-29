Денис Черышев выразил соболезнования родным и близким погибших игроков "Шапекоэнсе"

Российский полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев выразил соболезнования в связи с крушением самолета, на борту которого находилась команда "Шапекоэнсе". Игроки попали в авиакатастрофу по дороге в Колумбию на финал Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ". По последним данным, в катастрофе погибло 76 человек из 81. Еще один - вратарь Данилу - скончался в больнице. На данный момент известно о двух выживших футболистах, одном массажисте и одной стюардессе.

- Очень печальная новость пришла к нам сегодня, - написал в своем твиттере Черышев. - Мои соболезнования родным и близким погибших.