17:21 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Денис Черышев выразил соболезнования родным и близким погибших игроков "Шапекоэнсе"

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Российский полузащитник "Вильярреала" Денис Черышев выразил соболезнования в связи с крушением самолета, на борту которого находилась команда "Шапекоэнсе". Игроки попали в авиакатастрофу по дороге в Колумбию на финал Южноамериканского кубка против "Атлетико Насьональ". По последним данным, в катастрофе погибло 76 человек из 81. Еще один - вратарь Данилу - скончался в больнице. На данный момент известно о двух выживших футболистах, одном массажисте и одной стюардессе.

- Очень печальная новость пришла к нам сегодня, - написал в своем твиттере Черышев. - Мои соболезнования родным и близким погибших.

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