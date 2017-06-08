Деньги на экипировку сборных Мадагаскара собирают через интернет

Нападающий "Сошо" Фанева Андриатсима начал сбор средств для Федерации футбола Мадагаскара. Он рассчитывает собрать деньги через интернет, используя краудфандинг.

– Почему я так поступил? Все просто: Мадагаскар очень бедная страна, – цитирует So Foot форварда. – Федерация полностью зависит от отчислений ФИФА. Проблема в том, что почти весь бюджет уходит на взрослую мужскую сборную. Я хочу, чтобы мы все вместе оказали помощь другим сборным: молодежной, женской. Помочь могут болельщики сборной Мадагаскара, частные лица, компании. Я жду поддержки из Франции, где много малагасийцев. Некоторые футболисты, мои знакомые, уже пообещали вложить деньги. В первую очередь нужно собрать на обувь для женской и молодежной команды.