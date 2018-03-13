Делегация ФИФА приедет в Грецию для обсуждения инцидента с Саввиди

Делегация ФИФА во вторник отправится в Грецию для обсуждения ситуации в чемпионате страны, сообщает AFP. Ранее чемпионат и Кубок Греции были приостановлены. Причиной приостановки стал инцидент во время матча между ПАОК и АЕК. Во время игры на поле выбежал владелец ПАОК Иван Саввиди. По словам очевидцев, он кричал на арбитра встречи из-за незасчитанного гола. На ремне его был замечен пистолет.

Ранее портал FP сообщил, что полиция Греции выдала ордер на арест Саввиди. Он не касается того, что бизнесмен во время матча имел при себе пистолет - ему вменяется выход на поле и участие в потасовке. Сам Саввиди уже извинился за свое поведение.