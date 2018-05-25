06:20 | Футбол — "Пас из-за границы"

Дефур следом за Наингголаном завершил карьеру в сборной Бельгии


Полузащитник "Бернли" Стивен Дефур объявил о завершении международной карьеры. 30-летний бельгиец, не играющий с января, принял решение больше не выступать за сборную Бельгии. Он с 2006 года выступал за национальную команду, забив 2 гола в 52 матчах.

"Все хорошее заканчивается. Удачи вам в России, сборная Бельгии. Вы можете это сделать!" - написал Дефур в Твиттере.

Напомним, ранее карьеру в сборной Бельгии завершил другой полузащитник Раджа Наингголан.

Наингголан объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии

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