Дефур следом за Наингголаном завершил карьеру в сборной Бельгии

Полузащитник "Бернли" Стивен Дефур объявил о завершении международной карьеры. 30-летний бельгиец, не играющий с января, принял решение больше не выступать за сборную Бельгии. Он с 2006 года выступал за национальную команду, забив 2 гола в 52 матчах.

"Все хорошее заканчивается. Удачи вам в России, сборная Бельгии. Вы можете это сделать!" - написал Дефур в Твиттере.

Напомним, ранее карьеру в сборной Бельгии завершил другой полузащитник Раджа Наингголан.

All good things come to an end. Good luck in Russia @BelRedDevils , you can do it! #redtogether 🇧🇪 pic.twitter.com/Rjb3mTeDnq – Steven Defour (@StevenDefour) 24 мая 2018 г.

Наингголан объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии