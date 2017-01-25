Де Буром интересовались 11 клубов

Агент голландского специалиста Франка де Бура Гвидо Алберс отметил, что его клиентом интересовались 11 клубов после ухода из "Аякса". Напомним, из Голландии де Бур перешел в "Интер", который покинул в начале нынешнего сезона.

– Де Буром интересовались прекрасные клубы, – цитирует Voetbalzone Алберса. – Это были середняки бундеслиги, английской премьер-лиги, также выходили на связь клубы из Бельгии и Франции. В Китай же де Бур никогда не хотел. Для нас это была закрытая тема. Если какие-то агенты хотят завлечь де Бура в Китай, то им это не удастся.

Мы рассчитывали, что договоримся с "Интером" быстрее. У Франка было мало времени на работу с командой и подготовку к сезону. И де Бур не был достаточно успешным. Это факт.