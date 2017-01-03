Давид Янчик снова остался без клуба

Клуб первой польской лиги "Сандецья" не стал продлевать контракт с бывшим нападающим ЦСКА Давидом Янчиком, сообщает официальный сайт команды. 29-летний форвард начал в "Сандецье" текущий сезон, провел три неполных матча в августе и сентябре, после чего на поле не выходил. Его соглашение с клубом истекло в декабре, совет директоров после беседы с тренерским штабом решил не заключать новое.

В "Сандецье" Янчик начал профессиональную карьеру. Также он выступал за польские "Легию", "Корону" и "Пяст", бельгийские "Локерен" и "Жерминаль Беерсхот", украинскую "Александрию", а в 2007 и 2008 году защищал цвета ЦСКА.

В составе армейцев Янчик забил один мяч - 2 сентября 2007-го года на третьей добавленной минуте матча со "Спартаком" (1:1). Этот гол не позволил красно-белым прервать безвыигрышную серию в матчах с принципиальным соперником, длившуюся с 2001 года.

Одной из главных причин заката карьеры экс-форварда сборной Польши являются проблемы с алкоголем.