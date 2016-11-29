Данилу перед смертью успел встретиться с женой

Голкипер "Шапекоэнсе" Данилу скончался в колумбийском госпитале из-за травм, полученных в результате крушения самолета возле города Медельин. Футболист успел встретиться со своей женой, сообщает The Sun.

На протяжении всего дня поступала противоречивая информация о состоянии его здоровья. Ранее о смерти футболиста было сообщено официально. Данилу был одним из четерых игроков "Шапекоэнсе", которые выжили после аварии. Трое других - защитники Алан Рушел, Элиу Нету и голкипер Жаксон. Их состояние оценивается как тяжелое, но стабильное.