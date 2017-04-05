Даниэл Карвалью возобновил карьеру

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвалью стал футболистом клуба "Пелотас", информирует клубная пресс-служба. В сентябре 2016 года хавбек покинул "Гойяс" и взял паузу в выступлениях. 34-летний бразилец раздумывал над завершением карьеры, но сегодня Карвалью вернулся в большой футбол.
Напомним, что Карвалью защищал цвета ЦСКА с 2004 по 2009 год. В составе армейцев он выиграл два титула чемпиона России, четыре Кубка страны, три Суперкубка, а также Кубок УЕФА.
📝✅#EuVouSubir pic.twitter.com/TxBNwnvkdB– E. C. Pelotas (@ECPelotas) 5 апреля 2017 г.
Kanidzha
Круто!!! Желаю удачи от всей души!!!!
23:37