Даниэл Карвалью возобновил карьеру

Бывший полузащитник ЦСКА Даниэл Карвалью стал футболистом клуба "Пелотас", информирует клубная пресс-служба. В сентябре 2016 года хавбек покинул "Гойяс" и взял паузу в выступлениях. 34-летний бразилец раздумывал над завершением карьеры, но сегодня Карвалью вернулся в большой футбол.

Напомним, что Карвалью защищал цвета ЦСКА с 2004 по 2009 год. В составе армейцев он выиграл два титула чемпиона России, четыре Кубка страны, три Суперкубка, а также Кубок УЕФА.