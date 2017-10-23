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"Дани Алвес, что это на тебе?". Экстравагантный наряд игрока "ПСЖ"

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Защитник "ПСЖ" Дани Алвес удивил поклонников необычным костюмом на церемонии вручения премии ФИФА The Best в очень экстравагантном костюме. Самый популярный вопрос, возникший у болельщиков после его появления: "Дани Алвес, что это на тебе?".

Сегодня в Лондоне будут вручены награды лауреатам 2017 года, включая премию лучшему игроку. По мнению Алвеса, фаворитом в борьбе за награду является Криштиану Роналду. Напомним, что конкуренты португальца - одноклубник Дани Алвеса Неймар и бывший партнер по "Барселоне" Лионель Месси.

Онлайн-трансляция церемонии вручения премий ФИФА The Best 

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Нефилим

Выражение лица круче костюма)))) Итальянский Дон мафии))))

21:29