"Дани Алвес, что это на тебе?". Экстравагантный наряд игрока "ПСЖ"

Защитник "ПСЖ" Дани Алвес удивил поклонников необычным костюмом на церемонии вручения премии ФИФА The Best в очень экстравагантном костюме. Самый популярный вопрос, возникший у болельщиков после его появления: "Дани Алвес, что это на тебе?".

Сегодня в Лондоне будут вручены награды лауреатам 2017 года, включая премию лучшему игроку. По мнению Алвеса, фаворитом в борьбе за награду является Криштиану Роналду. Напомним, что конкуренты португальца - одноклубник Дани Алвеса Неймар и бывший партнер по "Барселоне" Лионель Месси.

A cara do Dani Alves diz muito sobre o terno dele hoje pic.twitter.com/XtjEJ0DpXE – Igor Siqueira (@igorsiqueira) 23 октября 2017 г.

Онлайн-трансляция церемонии вручения премий ФИФА The Best