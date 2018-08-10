05:05 | Футбол — "Пас из-за границы"

Далич останется главным тренером сборной Хорватии


Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич продолжит работу на своем посту. Президент федерации футбола Хорватии Давор Шукер провел встречу со специалистом, чтобы обсудить его будущее.

– Мы разрешили все проблемы, – отметил Далич после встречи. – С нетерпением жду новых вызовов.

Напомним, сборная Хорватии проиграла Франции в финале чемпионата мира-2018 (2:4).

60 тысяч человек встретили Далича в родном городе с населением 34 тысячи человек //
Шорт-лист претендентов на награды ФИФА будет объявлен 3 сентября //
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