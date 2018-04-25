"Дачия" подозревается в организации договорных матчей

Полиция Молдавии провела обыски в офисе действующего вице-чемпиона страны "Дачии" из-за подозрений в организации договорных матчей, сообщает crimemoldova.com. В организации "подозрительных" игр подозревается экс-президент клуба Адлан Шишханов, ему грозит до 6 лет тюрьмы.

Кроме того, нынешнему руководству "Дачии" вменяется уклонение от уплаты налогов, ведение теневой бухгалтерии и выплата "серой" зарплаты игрокам.

По данным правоохранительных органов Молдавии, футболисты команды из Кишенева ежемесячно получали до 10 тысяч долларов сверх сумм, указанных в их контрактах. Во время обысков в домах игроков и работников клуба полицией были обнаружены доказательства черновой бухгалтерии.

Руководство "Дачии", в свою очередь, отрицает все обвинения.