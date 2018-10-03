"ЦСКА, верни 10 миллионов!" Фанаты "Фламенго" хотят избавиться от Витинью

Болельщики "Фламенго" недовольны игрой нападающего Витинью в нынешнем сезоне. Форвард вернулся в Бразилию этим летом, перейдя из ЦСКА за 10 миллионов евро. В нынешнем сезоне Витинью провел 11 матчей в чемпионате Бразилии, забив лишь один гол. В Твиттере против игрока развернулась настоящая травля:

crfcardoso81: "Мы думали Винисиус Жуниор будет новым Негебой, но новым Негебой стал Витинью". (Негеба - воспитанник "Фламенго", не сумевший оправдать большие ожидания).

didicodamimosa: "Кто был обманут, думая, что Витинью заиграет во "Фламенго"?"

caiorrn_: "Я ждал многого от Витинью во "Фламенго", но парень, который носит футболку с номером 14, не тот, кого я видел в "Ботафого" и "Интернасионале".

vinnycrf_: "Глядя на Витинью, я скучаю даже по Негебе".

didicodamimosa: "Готов оплатить самолет и отправить Витинью обратно в Россию".

lucaskCRF: "ЦСКА, я готов заплатить, чтобы вы забрали Витинью".

essediafoilouco: "40 миллионов реалов за Витинью - отличная сделка. Для русских".

sandroalves_fla: "Было бы здорово вернуть его в ЦСКА бесплатно. Хотя, наверное, они даже так его не возьмут".

cellecrf_: "ЦСКА, верни 10 миллионов евро!"

vinnycrf_: "ЦСКА сейчас смеется над нами с нашими 10 миллионами".

yara_bsantos: "Верните Витинью в ЦСКА, я больше не могу на это смотреть".

vinnybrandt: "Сколько заплатить ЦСКА, чтобы они его вернули назад?"