ЦСКА подписал защитника сборной Бразилии

Софийский ЦСКА на официальном сайте объявил о подписании защитника Джеферсона. 23-летний бразилец прибыл в Болгарию и подписал контракт. Сегодня игроку предстоит провести первую тренировку с новой командой. Сумма трансфера защитника, который вызывался в сборную Бразилии в 2015 году, не разглашается.