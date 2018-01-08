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ЦСКА подписал защитника сборной Бразилии

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Софийский ЦСКА на официальном сайте объявил о подписании защитника Джеферсона. 23-летний бразилец прибыл в Болгарию и подписал контракт. Сегодня игроку предстоит провести первую тренировку с новой командой. Сумма трансфера защитника, который вызывался в сборную Бразилии в 2015 году, не разглашается.

 

Добре дошъл, Джеферсон! #NewPlayer #Geferson #CSKASofia

Публикация от CSKA Sofia - Official (@cskasofiafc) Янв 7, 2018 at 8:11 PST

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КОММЕНТАРИИ (7)
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RW_55

5 баллов за троллинг))

11:48

Alnik-star

Классно потроллили конских ненавистников, они аж похмельной стопкой подавились.

11:41

Очень плохой мальчик

Я уж подумал,что у Гинера деньжата завелись.Оказывается,нет.

11:36

ЗЮК~

Помойка.

11:36

SirRedDevil

Ребята из сэкса, я чуть было не напрягся

11:20

Thergothon

Я аж подумал, что Гинер Давида Луиза заимел.

11:14

grif-83

Хороший троллинг нашего ЦСКА)

11:02