ЦСКА подписал защитника сборной Бразилии

Софийский ЦСКА на официальном сайте объявил о подписании защитника Джеферсона. 23-летний бразилец прибыл в Болгарию и подписал контракт. Сегодня игроку предстоит провести первую тренировку с новой командой. Сумма трансфера защитника, который вызывался в сборную Бразилии в 2015 году, не разглашается.
RW_55
5 баллов за троллинг))
11:48
Alnik-star
Классно потроллили конских ненавистников, они аж похмельной стопкой подавились.
11:41
Очень плохой мальчик
Я уж подумал,что у Гинера деньжата завелись.Оказывается,нет.
11:36
ЗЮК~
Помойка.
11:36
SirRedDevil
Ребята из сэкса, я чуть было не напрягся
11:20
Thergothon
Я аж подумал, что Гинер Давида Луиза заимел.
11:14
grif-83
Хороший троллинг нашего ЦСКА)
11:02