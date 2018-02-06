"Црвена Звезда" почтила память погибших в Мюнхенской авиакатастрофе

"Црвена Звезда" на своей странице в Твиттере почтила память погибших в Мюнхенской авиакатастрофе. Почти 60 лет назад, 6 февраля 1958 года, самолет с игроками "Манчестер Юнайтед" разбился на вылете из Мюнхена. В авиакатастрофе погибли 23 человека, включая 8 футболистов и трех тренеров. Еще два игрока получили травмы, не позволившие им продолжить карьеру.

"Прошло 60 лет... Мы помним и будем помнить всегда", – говорится в сообщении "Црвены Звезды".

Напомним, "Црвена Звезда" является соперником ЦСКА в Лиге Европы. Первый матч пройдет 13 февраля в Белграде, ответный - 21 февраля в Москве.