19:24 10 января | Футбол — "Пас из-за границы"

Цифра дня. Тевес заработал 8,5 миллиона фунтов за каждый гол в Китае

Доходы Карлоса ТЕВЕСА в "Шанхай Шеньхуа". Фото Тwitter.com/Squawka
Доходы Карлоса ТЕВЕСА в "Шанхай Шеньхуа". Фото Тwitter.com/Squawka
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Нападающий Карлос Тевес, с декабря 2016-го по январь 2018 года выступавший за "Шанхай Шеньхуа", заработал 34 миллиона фунтов, сообщает Squawka. Форвард, 9 января преставленный в качестве игрока "Бока Хуниорс", провел в составе команды из Китая 20 матчей, забив 4 мяча и отдав 5 результативных передач.

Таким образом, за каждое появление на поле Тевес получал 1,7 миллиона фунтов. Стоимость каждого из его мячей составляла 8,5 миллиона фунтов, а цена результативной передачи достигала 6,8 миллиона фунтов.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Tupac Shakur

Слабак. Пашка Погребняк зарабатывает по несколько лямов в год, вообще не забивая. И даже не играя

22:52 10 января

shpasic

есть цифра 8, а цифры 8.5 миллионов нет.

19:41 10 января

баламошка

Молодец, шта тут скажешь. И болельщики довольны. Наверное.

19:34 10 января