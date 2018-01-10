Цифра дня. Тевес заработал 8,5 миллиона фунтов за каждый гол в Китае

Нападающий Карлос Тевес, с декабря 2016-го по январь 2018 года выступавший за "Шанхай Шеньхуа", заработал 34 миллиона фунтов, сообщает Squawka. Форвард, 9 января преставленный в качестве игрока "Бока Хуниорс", провел в составе команды из Китая 20 матчей, забив 4 мяча и отдав 5 результативных передач.

Таким образом, за каждое появление на поле Тевес получал 1,7 миллиона фунтов. Стоимость каждого из его мячей составляла 8,5 миллиона фунтов, а цена результативной передачи достигала 6,8 миллиона фунтов.